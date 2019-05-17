Bilal Başacıkoğlu'nda kötü haber

Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bilal Başacıkoğlu şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da fıtık ameliyatı olan ve sahalardan uzak kalan Bilal Başacıkoğlu, ağrılarının dinmemesinden ötürü sezonu erken kapattı. Genç futbolcu yurt dışında bıçak altına yatacak.
Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek olan Bilal, Hollanda'da bel fıtığından yeniden ameliyat olacak. Bilal'in sezon başı idmanlarına kadar toparlanması tahmin ediliyor.
Sezon başında Hollanda Feyenoord takımından kadroya dahil edilen Bilal Başacıkoğlu, bu sezon ligde 22, kupada 4 karşılaşma forma giydi. 22 maçta 1.207 dakika süre alan Bilal Başacıkoğlu 1 asist yaptı. Kupa maçlarında ise 4 maçta 289 dakika süre alan Bilal Başacıkoğlu 3 kez gol sevinci yaşadı.
G.Saray'dan minik taraftara jest
Cimbom lige döndü
Trabzonspor, galibiyetle veda etmek istiyor
İtalya Kupası Lazio'nun
Hollanda'da şampiyon Ajax
İşte Beşiktaş'ın yeni hocası
F.Bahçe'den G.Saraylı çocuk açıklaması
Ozan Kabak'a Türk takım arkadaşı! Resmen açıklandı
Trabzon'da Beşiktaş iddiası!
Bir devir sona eriyor! Bedavaya...
Cengiz Ünder'de veda mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer haberi
Slaven Bilic için Celtic iddiası
Orman mazbatasını aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum