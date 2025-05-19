Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? "Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olacağı ile ilgili iddialara cevap verdi. A Haber'de canlı yayın programına konuk olan Bilal Erdoğan, o iddialar hakkında konuştu.

"GALATASARAY'I TUTMAK KOLAY"

Erdoğan, "İnanın bu haberlerin nerden çıktığını bilmiyorum. Ben futbolda spor yöneticiliğini hayalimden geçirmedim. Ben kimlik kültürü inşası üzerine çalışıyorum. Zamanımın çocuğunu eğitimle ilgili faaliyetlere veriyorum. Zamanımı futbol yöneticiliğine harcarsam bu önemli işleri ihmal etmek bana hiç yakışmaz diye düşünüyorum. Kendi oğullarımın Fenerbahçe'yi tutması için kıyasıya bir mücadele veriyorum. Okulda öğrencilerle konuşuyorum. Galatasaray formaları, Galatasaray'ı tutmalar falan. Galatasaray'ı tutmak kolay, Fenerbahçe'yi gelin tutun diyorum çocuklara." diye konuştu.

"ADAY DEĞİLİM, FENERBAHÇE DAHA İYİ YÖNETİLSİN İSTİYORUM"

Erdoğan, "Fenerbahçe tuttuğum takım. Cumhurbaşkanımızın takımı. Başarıya aç bir taraftar haline geldik. Ancak Fenerbahçe Başkanlığına aday değilim. Elbette Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. Spor yöneticiliğinin sadece tarafgirlik için değil, oturup sağduyuyla konuşulması lazım. Spor seyircisinin de istemesi lazım. Tabi ki daha iyi yönetilsin istiyorum Fenerbahçe. " ifadelerini kullandı.