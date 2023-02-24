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Bilal Özkara kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Almanya'da uykusunda yangına yakalanan Türk futbolcu Bilal Özkara hayatını kaybetti!

24.02.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilal Özkara dün son dakika olarak geçilen haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Almanya’da geçtiğimiz yılın aralık ayında çıkan yangında ağır yaralanan genç adam hayatını kaybetti. Birçok kişi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerin yapılmasına rağmen kurtarılamayan başarılı futbolcunun acı haberi sonrası internette araştırma yapıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Bilal Özkara kimdir? Bilal Özkara neden öldü, kaç yaşındaydı?" gibi soruları sorguluyor. İşte detaylar...

Bilal Özkara kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Almanya'da uykusunda yangına yakalanan Türk futbolcu Bilal Özkara hayatını kaybetti!

Bilal Özkara geçtiğimiz yıl Aralık ayında Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Essen Borbeck’te çıkan yangında ağır yaralanmıştı. Bilal Özkara'nın hayatını kaybettiği aktarıldı. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında "Bilal Özkara neden öldü, kaç yaşındaydı?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

BİLAL ÖZKARA KİMDİR?

Bilal Özkara, 16 Ocak 2000 tarihinde doğdu.

Bilal Özkara, futbola Duisburg'un U17 takımında başladı.

Gösterdiği performans sonrası Duisburg U19 takımına yükselen Bilal Özkara, bonservis bedeli ödenmeden SV Schermbeck takımına transfer olmuştu.

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BİLAL ÖZKARA NEDEN ÖLDÜ?

Bilal Özkara, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Essen Borbeck’te 17 Aralık 2022’de çıkan yangında ağır yaralandı.

İki katlı binada çıkan yangına uykuda yakalanan Özkara’yı itfaiye ekipleri binanın çatı katından girerek dumanlar içerisinde ağır yaralı olarak asansörlü merdiven ile evden çıkarılmış ve ağır yanıkları olan genç futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahaleleri yapılan Bilal Özkara kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.

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