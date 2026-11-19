Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, milli arada takımın oyun planı üzerinde yoğun mesai harcadı. Forma rekabetini ön plana çıkarmak isteyen genç teknik adam, Kocaelispor karşılaşması öncesinde ilk 11'ini şekillendirdi. Belözoğlu'nun kadro tercihleri de dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE FORMA REKABETİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Emre Belözoğlu'nun takım içerisindeki forma rekabetini artırmayı hedeflediği belirtildi. Genç teknik adamın oyuncular arasında isim veya geçmiş performans ayrımı yapmadan, sahadaki katkıya göre tercihlerini belirleyeceği ifade edildi.

Belözoğlu'nun bu yaklaşımıyla birlikte hiçbir futbolcunun formasını garanti görmemesi ve antrenmanlarda rekabetin üst seviyeye çıkması bekleniyor.

YİĞİT EFE DEMİR'E AYRI PARANTEZ

Genç futbolcuların gelişimine de önem veren Belözoğlu'nun, altyapıdan yetişen Yiğit Efe Demir'e özel ilgi gösterdiği aktarıldı. Genç savunmacıyı takımın önemli parçalarından biri olarak değerlendiren teknik adamın, önümüzdeki dönemde altyapıdan yetişen isimlere daha fazla şans vermesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR MAÇININ İLK 11'İ ŞEKİLLENDİ

Milli aranın ardından Kocaelispor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sahaya sürmeyi planladığı kadro da belli oldu.

Kaleyi Ederson'a emanet edecek olan deneyimli çalıştırıcının savunma dörtlüsünü Semedo, Skriniar, Oppong ve Levent Mercan'dan oluşturması bekleniyor.

ORTA SAHADA ÜÇLÜ TERCİH

Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'ye görev vermeyi planlayan Belözoğlu, hücum hattında ise Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nu kanatlarda kullanacak.

Sarı-lacivertlilerin gol yollarındaki tercihi ise Romelu Lukaku olacak.

Fenerbahçe'nin Kocaelispor karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kanté, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.