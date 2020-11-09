Bıldırcın yumurtası nasıl yenir? Neye yarar, nasıl tüketilir?

Tipik bir tavuk yumurtasının üçte biri oranında boyuta sahip bıldırcın yumurtası, lezzet bakımından tavuk yumurtasına benzer. Tıpkı sıradan tavuk yumurtası gibi bıldırcın yumurtasında da beyaz ve sarı kısım bulunur. Tavuk yumurtasından farklı olarak bıldırcın yumurtasının kabuğunda kahverengi lekeler bulunur. Ayrıca kabuğu, tavuk yumurtasına göre daha kırılgandır. Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtası ile kıyaslandığında çok daha fazla mineral ve vitamin içerir. Peki, bıldırcın yumurtası nasıl yenir?

Bıldırcın Yumurtası Nasıl Yenir?

Şaşırtıcı derecede yüksek besin değerine sahip bıldırcın yumurtasını pişirebilir, haşlayabilir, hatta kızartabilirsiniz. Asya mutfağında çiğ ve pişirilmiş hali ile pek çok tarifte kullanılan bıldırcın yumurtasının haşlanmış haline marketlerde de rastlamak mümkün. Birçok yemeğe lezzet katan bıldırcın yumurtasını tıpkı tavuk yumurtası gibi kahvaltıda yiyebilirsiniz. Besleyiciliğinden ve yüksek protein oranından faydalanmak için ise yeşil salatalarda, sandviçlerde de kullanabilirsiniz.

Bıldırcın Yumurtası Nasıl Tüketilir?

Bıldırcın yumurtaları oldukça küçüktür. Ortalama bir bıldırcın yumurtası yaklaşık 10 gram ağırlığındadır. Bu nedenle ancak dört ya da beş bıldırcın yumurtası bir tavuk yumurtası porsiyonuna denk düşer. Tüm kümes hayvanlarında olduğu gibi bıldırcın yumurtasının kabuğunda da zararlı bakteriler bulunabilir. Bu yüzden, bıldırcın yumurtası kabukları iyice yıkandıktan sonra tüketilir. Bilinen bir yumurta alerjiniz varsa vücudunuz bıldırcın yumurtasına karşı da alerjik reaksiyon verebilir. Söz konusu durumda bıldırcın yumurtasını tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.