Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses: "Ben böyle bir tabir kullanmadım"

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, geçtiğimiz gün belediye meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya’ya "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" ifadelerini kullandığı iddialarını yalanladı.

Geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Meclisinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrası meclise ara verilirken, AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arada Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses’in kendisine, "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" dediğini iddia etmişti. Bu açıklama sonrası sosyal medyada büyük tepki gören Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürses, "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" ifadelerini kullanmadığını söyleyerek, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında 2-3 gündür organize bir şekilde linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışılıyor hadise. Ben ’Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor’ sözünü kullanmadım. Sadece ’İlkokul çocuğu gibisin, çocuk gibi lafa giriyorsun’ sözlerini kullandım. Bunların hepsi belediyenin kamera görüntülerinde, ses kayıtlarında var. Belge halinde mevcut, sizlere vereceğiz. Onların diğer bir iddiası ben arada meclis koridorlarında bu sözü söylemişim. O da yalan, arada tartışma oldu, sonra ben başkan beyin odasına geçtim. O da güvenlik kameralarında mevcut. Bizler tartışırken kendi meclis üyelerinden biri Çetin Kaya’yı itekleyerek, ’Tamam artık konuşma’ dedi. Sonra olay kapandı. Sonra bir baktık sosyal medyada, basında bana karşı linç girişiminde bulunarak, açıklamalar yaptılar. Sonra ben AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’ı arayarak, ’Fikret kardeşim benim böyle bir şey söylediğimi iddia ediyorsunuz. Lütfen Çetin Bey’le derhal bizi bir araya getir, Çetin Bey benim gözlerimin içine bakarak ortaya Kur’an-ı Kerim koyarak el basacağız dedim, iki çocuğunun üstüne. El basarak bana ’Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor dedin, bende duydum’ desin, bütün suçlamaları kabul ediyorum, gereğini de yapacağım dedim. Ama 2 gündür Fikret Bey’den bir ses yok. İsterseniz kendisine sorabilirsiniz. Ben tekrar söylüyorum, böyle bir ifade kullanmadım" dedi.