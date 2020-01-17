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  4. Bilecik Belediye Başkanı Şahin: "Geçici olarak aldığımız işçiler, süreleri bittiği için çıkarıldı"

Bilecik Belediye Başkanı Şahin: "Geçici olarak aldığımız işçiler, süreleri bittiği için çıkarıldı"

BİLECİK HABERLERİ  | 17.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Şahin: "Geçici olarak aldığımız işçiler, süreleri bittiği için çıkarıldı"

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyede çalışan işçilerin iş akitlerinin sona erdirilmesine ilişkin, "Dün itibarıyla toplam 32 kişiyi çıkardık. Çıkarma gerekçelerimiz, bunların 17 tanesi zaten geçici işçi statüsünde, yani 4 yada 6 aylığına alınmış ve süreleri bitmiş insanlar. Bunların adı da geçici işçi zaten. Bunun dışında hepsinin bir gerekçesi var." dedi.

CHP İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, sözleşmesi biten işçilerin işten çıkarıldığını belirtti.

Her zaman emekten yana olduklarını aktaran Şahin, "İsim vermeden çıkardığımız kişilerle ilgili gerçek rakamları vereceğim. Dün itibarıyla toplam 32 kişiyi çıkardık. Çıkarma gerekçelerimiz, bunların 17 tanesi zaten geçici işçi statüsünde, yani 4 ya da 6 aylığına alınmış ve süreleri bitmiş insanlar. Bunların adı da geçici işçi zaten. Bunun dışında hepsinin bir gerekçesi var." diye konuştu.

Liyakat olarak çalışmayı hak eden herkesin işine devam ettiğini vurgulayan Şahin, "Seçimden önce dediğimiz gibi, çalışan herkes bizde çalışmasına devam edecek. Bu konuda Genel Başkanımız da namus sözü verdi, biz de bu sözü tutuyoruz. Sadece geçici olarak aldıklarımız, süreleri bittiği için çıkarıldılar. Yani bunların da çoğu park bahçelerde çalışan arkadaşlarımız. Bunları, nisan-mayısta eğer TYP (İŞKUR'un uyguladığı toplum yararına programları) bize, 'Şu kadar kişi işe al' dediğinde onların çoğunu, TYP çıktığında, onun üzerinden alacağız." ifadesini kullandı.

Şahin, "İşten çıkarılmaların devamı gelecek mi?" sorusuna, "Yok, geçici işçilerin hepsini çıkardık zaten. Süreleri bitti, çıkardık." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Belediyesi İşçi işten çıkarma

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