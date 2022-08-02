YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

02.08.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

BİLECİK (AA) - Rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Semih Şahin ve tutuklu eski Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E. hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Bilecik Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, mahkeme tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Şahin ve tutuklu bulunan dönemin Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, "Rüşvet almak" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianamede, şüpheli Selçuk E'nin, şüpheli Semih Şahin'in bilgisi ve iradesi dışında eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

İddianamede, rüşvet olayıyla ilgili somut olarak, "Telefon inceleme tutanağı ile sabit olduğu üzere 30/12/2021 günü saat 15.18'de şüpheli Selçuk E'nin müşteki H.D'yi arayarak resmi olarak tespit edilen tutarın 42 milyon liraya (AVM satışı için belirlenen fiyat) çekildiği, 1 milyon TL'yi elden alacakları ve anlaştıkları alacaklarından da 500 bin TL'yi sildikleri şeklinde görüşme gerçekleştirdikleri esnada yine güvenlik kamera kayıtları ile sabit olduğu üzere diğer şüpheli Semih Şahin'in, Selçuk E'nin odasında olduğu tutanaklarla sabittir. Bu dahi anlaşma gerçekleştiğinde her iki şüphelinin aynı ortamda iştirak iradesi içerisinde hareket ettikleri ve TCK 252/3 hükmü gereği üzerlerine atılı suçun sübut bulduğunun kanıtı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Semih Şahin ve iştirak iradesi içerisinde birlikte hareket ettiği şüpheli Selçuk E'nin, müştekilerin yüklenicisi ve potansiyel alıcısı oldukları Bilecik merkezde bulunan AVM inşaatı projesinin satış bedelinin belirlenmesi hususunda anlaşmaları karşılığında 200 bin Amerikan doları nakit para ve 130 bin Amerikan doları bedelli senet tutarında rüşvet istemek ve bu rüşvetin verilmesi konusunda varılan anlaşma sonrası 19/01/2022 tarihinde rüşvete konu paranın teslimi sonrası yakalanması suretiyle üzerlerine atılı TCK'nın 252/2. maddesinde düzenlenen rüşvet alma suçunu işledikleri anlaşılmakla, şüphelilerin mahkemenizce yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

- Rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiaları üzerine 19 Ocak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Selçuk E. tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, 25 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden geçici olarak uzaklaştırılan Şahin ise CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 14 Haziran'da partiden ihraç edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgelerde muhtarlarla buluştuEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgelerde muhtarlarla buluştu
İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyorİzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor
Bindirildiği ambulansa zarar verip indi, sağlıkçıları tehdit edip araca "kafa attı"Bindirildiği ambulansa zarar verip indi, sağlıkçıları tehdit edip araca "kafa attı"
Anahtar Kelimeler:
kabul

Bilecik Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:52
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:21
Yatsı
21:56
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

1 metre boyunda! ''Fetiş unsuru muyum yoksa...''

1 metre boyunda! ''Fetiş unsuru muyum yoksa...''

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.