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Bilecik Belediye Meclisi eylül ayı ikinci birleşimi yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 11.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda, Pazartesi günü gerçekleştirilen birleşimde İmar Komisyonuna havale edilen 4 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.Gündemin ilk maddesi olan Bilecik ili merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi 311 ada 17 parsel ile 312 ada 3 parsel numaralı taşınmazlar ve bu taşınmazlar arasında kalan bölgede enerji nakil hattı güzergahının imar planına işlenmesine ilişkin imar plan tadilatı yapılması konusunda imar komisyonundan gelen rapor görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.Gündemin ikinci maddesi olarak, İstiklal Mahallesi 89 ada 12 ve 13 parseller ile 101 ada 1 parsele ilişkin imar plan tadilatı yapılması konusunda imar komisyonundan gelen rapor görüşüldü.

Bilecik Belediye Meclisi eylül ayı ikinci birleşimi yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda, Pazartesi günü gerçekleştirilen birleşimde İmar Komisyonuna havale edilen 4 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.
Gündemin ilk maddesi olan Bilecik ili merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi 311 ada 17 parsel ile 312 ada 3 parsel numaralı taşınmazlar ve bu taşınmazlar arasında kalan bölgede enerji nakil hattı güzergahının imar planına işlenmesine ilişkin imar plan tadilatı yapılması konusunda imar komisyonundan gelen rapor görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin ikinci maddesi olarak, İstiklal Mahallesi 89 ada 12 ve 13 parseller ile 101 ada 1 parsele ilişkin imar plan tadilatı yapılması konusunda imar komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Yapılan görüşme sonrasında madde, oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündemin üçüncü maddesi olan Bilecik ili, merkez ilçesi, mücavir alanı sınırları içerisinde kalan yükseklik en çok, serbest olarak belirlenen imar adalarına 3194 sayılı imar kanununun 8’inci ve geçici 20’inci maddesine istinaden imar planı tadilatı yapılması konusunda imar komisyonundan gelen raporun görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündemin son maddesi olarak İstiklal Mahallesi 638 ada 11,13 ve 14 parsel numaralı belediyemize ait taşınmazların, kayıtlı 639 ada 1,2 ve 3 parseller ile takas yapılması konusunda imar komisyonunda gelen raporun görüşülerek, madde oy birliğiyle karara bağlandı.
Öte yandan Belediye Başkanı Semih Şahin, maddelerin görüşmesinden sonrasında yaptığı konuşmada, alınan kararların Bilecik halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak, belediye meclis üyelerine katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Bilecik Belediye Meclisi eylül ayı ikinci birleşimi yapıldı

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