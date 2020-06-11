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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’dan Kumral Abdal Hazretlerinin türbesini ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 11.06.2020 12:21 | Son Güncelleme

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ertuğrul Gazi’nin sancaktarı ve Şeyh Edebalı’nın müridi Kumral Abdal Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ilçe müftülüklerini ziyaret kapsamında Bozüyük İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ertuğrul Gazi’nin sancaktarı ve Şeyh Edebalı’nın müridi Kumral Abdal Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ilçe müftülüklerini ziyaret kapsamında Bozüyük İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından karşılanan İl Müftüsü Ali Erhun, müftülük binasına geçerek personel ile tanıştı. Müftülük makamında bir süre sohbet ederek bilgi alan İl Müftüsü Ali Erhun, Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal ile beraber yeni ilçe müftülük binası inşaatını gezerek, incelemelerde bulundu. Ayrıca Soğukpınar Yatılı Erkek Hafızlık Kuran Kursu ve Kumral Abdal Kız Kuran Kurslarını ziyaret ederek kurs yöneticileri ile bir araya geldi.

Kumral Abdal Hazretlerinin türbesini ziyaret
Yapılan çalışmalar hakkında kurs yöneticilerinden bilgi alan Müftü Ali Erhun, buradan Bölge Yatılı Kız Kuran Kursu inşaatına geçerek incelemelerde bulundu. İnşaat binasını gezerek binanın durumu hakkında bilgi alan İl Müftüsü Ali Erhun, son olarak Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde önemli bir role sahip dervişlerden, Ertuğrul Gazi’nin sancaktarı ve Şeyh Edebalı’nın müridi Kumral Abdal Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.

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