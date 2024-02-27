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Bilecik merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama

AA AA
27.02.2024 13:56
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Bilecik merkezli 11 ilde düzenlenen "Demir Alp Operasyonu"nda, yabancı uyruklu kişiler üzerine açtırdıkları cep telefonu hatlarıyla 302 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen 19 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik ve 10 ilde bazı kişilerin, yabancı uyruklu kişiler adına açtırılan cep telefonu hatlarıyla aranarak internet üzerinden çeşitli elektronik aletler satma vaadiyle dolandırıldığını tespit etti.

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı 2 bin 603 hattın, 302 nitelikli dolandırıcılık olayında kullanıldığı belirlendi.

Polis ekiplerince Bilecik, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Manisa, Aydın, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Van'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Demir Alp Operasyonu" kapsamında yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 şarjör, 17 fişek, 35 cep telefonu, 19 sim kart, 7 sim kart kabı, 51 banka kartı, 15 bin 860 lira, 3 hard disk, 2 tablet ile 2 bilgisayar ele geçirildi, 9 araca tedbir kararı konuldu.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u ifadeleri alınarak salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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polis Bilecik Bozüyük

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