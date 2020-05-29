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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 13 yaşında

BİLECİK HABERLERİ  | 29.05.2020 12:05 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 13 yaşında

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin kuruluşunun 13’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Beydemir, mesajında 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, aradan geçen süreçte gösterdiği gelişimle adını Türkiye’ye saygın yükseköğretim kurumları arasına yazdırdığını belirtti. Beydemir, "13 yıl önce bugün büyük umutlarla temelleri atılan üniversitemiz, ülkemizin gelişimine katkı sağlayan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Tarihe damga vurmuş bir imparatorluğun doğduğu bu kadim topraklarda kök salan Üniversitemiz, adını aldığı Şeyh Edebali’nin düsturuyla geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Üniversitemizin mezunları, mesleklerini en iyi şekilde icra eden, modern dünyanın gerektirdiği donanımına sahip, aynı zamanda milli ve manevi değerleri yüksek birer fert olarak bizleri temsil etmektedirler. Bu vesileyle, üniversitemizin 13’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu günlere gelmesine katkı sağlayan tüm akademik ve idari personelimiz ile kıymetli Bilecik halkı başta olmak üzere, Bilecik Valiliğine, Milletvekillerimize, Bilecik Belediyesine, Sivil Toplum Örgütlerine, sanayici ve iş adamlarımıza, basın mensuplarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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