Bilecik’e 2020 yılında tahsis edilen ödenek miktarı 372 milyon 333 bin TL

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2020 yılında il genelinde 360 adet projenin uygulandığını belirterek, "Bu projelerin toplam değeri 1 milyar 961 milyon 59 bin liradır. 2020 yılında tahsis edilen ödenek miktarı 372 milyon 333 bin liradır. 2020 yılında toplam 159 milyon 256 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 43 harcama oranı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı. Vali Şentürk, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 2020 yılı yatırım programını hedeflenen şekilde zamanında yapma arzusuyla çalışmalara ivme kazandıracaklarının altını çizdi.

"Hedeflerimizi yıl sonuna kadar tutturmak istiyoruz"

Mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak, maksimum fayda elde edebilecek bir anlayış içerisinde hizmetleri yürüteceklerinin vurgusunu yapan Vali Şentürk, ’’Yürütülen çalışmaların birbirini tamamlaması önemli. Personel, araç ve gereç bakımından herhangi bir sıkıntımız yok. Normalleşme sürecinde hayatın olağan akışı içerisinde hem işlerimizi yürütmek, hem de pandemi ile ilgili alınması gereken tedbirleri hayata geçirerek, işlerimizi ifa etmek durumundayız. Kamu kurumlarının imkan ve kabiliyetlerini yerine göre el birliği içerisinde kullanarak, kamu yararını maksimize etmek durumundayız. Kamu hizmet standartlarının yukarıya çıkarılması noktasında birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi yıl sonuna kadar tutturmak istiyoruz" dedi.