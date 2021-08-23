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Bilecik'e yurdun dört bir yanından gelen öğretmenler doğa eğitimine katılıyor

23.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Projede uzman olarak görev yapan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal: - "Amacımız, öğretmenlerimizin burada aldıkları uygulamalı eğitimleri öğrencilerine, çevrelerine aktarabilmeleri, sınıflarını ve doğayı bir laboratuvar olarak kullanmaları ve okul dışı etkinliklerinde uzman olmalarını sağlamaktır"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstanbul Ticaret Üniversitesince, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle öğretmenlere teorik ve uygulamalı doğa eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak bazı illerde farklı branşlarda görev yapan 30 öğretmen, "Osmaneli'nden Orhaneli'ne Doğa Eğitimi Projesi" kapsamında Osmaneli Belediyesinin ev sahipliğinde 21 Ağustos'ta başlayan 10 günlük eğitim için bir araya geldi.

Katılımcılara alanında uzman 25 eğitmen tarafından ilçenin doğa, yaban hayatı, tarihi ve kültürel varlıkları ve jeolojik oluşumları hakkında alan çalışması uygulanıyor. Çalışmayla, öğretmenlerin doğayı tanıyıp anlayabilmesi ve gördüklerini öğrencilerine aktarabilmesi hedefleniyor.

Projede uzman olarak görev yapan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, AA muhabirine, öğretmenlerin eğitimin işlek kanalı olmasından dolayı projede hedef kitle seçildiğini söyledi.

Eğitimin içeriği hakkında bilgi veren Ünal, şöyle konuştu:

"Biz burada öğretmenlerimize doğayı, doğanın dilini ve doğada eğitimin nasıl verilebileceğini, okul dışında hangi etkinliklerin yapılabileceğini öğretiyoruz. Drama teknikleri, doğada hayatta kalma, çevre, botanik, sürüngen ve ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Amacımız, öğretmenlerimizin burada aldıkları uygulamalı eğitimleri öğrencilerine, çevrelerine aktarabilmeleri, sınıflarını ve doğayı bir laboratuvar olarak kullanmaları ve okul dışı etkinliklerinde uzman olmalarını sağlamaktır."

Ünal, projenin Bilecik ayağını tamamladıktan sonra Bursa'ya hareket edeceklerini aktardı.

- "Burada öğrendiklerimizi derse uyarlayacağız"

Adana'dan gelen beden eğitimi öğretmeni Fatma Arı ise bir meslektaşının tavsiyesi üzerine projeye dahil olduğunu anlattı.

Faaliyetlerin dolu dolu geçtiğini vurgulayan Arı, "Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Hiç durmadan bir sürü etkinlik yapıyoruz. Burada öğrendiklerimizi derse uyarlayacağız. Doğadaki yaşamı, doğaya sevgiye, saygıya derslerimizde yer vereceğiz, öğrencilerimize de bunları aşılamaya çalışacağız." dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de bu projenin ilçelerinde 4'üncü kez gerçekleştirildiğini belirtti.

Prof. Dr. İdris Oğurlu'nun, projenin koordinatörlüğünü yaptığını bildiren Şahin, "Doğa ve uzay bilimleri konusunda Türkiye'nin çok deneyimli isimleri var. TÜBİTAK'ın da destek vermesi hem doğanın korunması hem de doğal varlıkların ortaya çıkarılmasıyla, doğada yaşayan tüm canlı ve bitkiler zaten kayıt altında ama yine ek çalışma yapılmış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 35 üniversiteyle iş birliği yaptıklarını dile getiren Şahin, bu tür çalışmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

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