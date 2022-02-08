Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği belirtildi.



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