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Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

30.03.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik ve çevresinde yüksek kesimlerdeki köylerde mart ayının son günlerinde kar etkili oldu.

Kent merkezine yakın köylerde kar kalınlığı dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle 30 santimetreyi geçti.

Hava sıcaklığının iyice düşmesinin ardından kar, şehir merkezinde de etkili oldu, yollar, araçların üzeri ve binaların çatıları beyaz örtü ile kaplandı.

Kapaklı Köyü Muhtarı Şükrü Aydın, AA muhabirine, kurak geçen günlerin ardından özlemle bekledikleri kara kavuştuklarını söyledi.

Köylerinin 1240 metre rakımda bulunduğunu ve her sene bazı günlerde 1 metreyi aşan kar kalınlıklarını gördüklerini belirten Aydın, "Geç geldi ama inşallah yüzümüzü güldürür. Kar ve yağmur olmasa bolluk bereket olmaz." dedi.

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Bilecik kar köy yağış

Bilecik Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:41
Öğle
13:10
İkindi
16:41
Akşam
19:28
Yatsı
20:48

Bilecik Nöbetçi Eczaneler30 Mart Perşembe

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Golpazari
Karakuş eczanesi
Pazaryeri
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