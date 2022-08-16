Bilecikli çift, internette gördüğü ejder meyvesinin üreticisi oldu

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan çift, internette görüp görüntüsünden etkilendiği ejder meyvesini kendi imkanlarıyla oluşturdukları serada yetiştirerek ilk ürünlerini hasat etmeye başladı.

2019'da internette gördüğü "Pitaya" olarak da adlandırılan ejder meyvesi yetiştirmeye karar veren ev hanımı Nur Talih (38), bu konuda araştırma yaptı.

Bölgede fidancılıkla uğraşan eşinin de desteğiyle bu işi yapabileceklerine inanan Talih, meyvenin ağırlıklı olarak yetiştirildiği Mersin'in Anamur ilçesine giderek ejder meyvesi üretimini yerinde gözlemledi.

Nur Talih ve eşi Ahmet Talih (40), mevsim koşullarının benzerliğinin sağladığı avantajla meyveyi Osmaneli'de deneme amaçlı yetiştirmeye karar verdi.

16 ay önce kendilerine ait arazide kurdukları serada ilk fidanlarını toprakla buluşturan çift, büyük bir özveriyle üretime başladı.

Ahmet Talih, yetişme döneminde sıcak hava isteyen tropikal meyvenin Osmaneli'nin kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için serada geceleri soba yaktı.

Talih çifti, bir yılı aşkın süren emeğin ardından tropikal bir meyveyi Marmara Bölgesi'nin güneyinde üreterek ilk meyvelerini hasat etmenin mutluluğunu yaşadı.

İlk mahsulleri çevresiyle paylaşan çift, devlet desteği almak için girişimde bulunmayı planlıyor.

Talih çifti, destek almaları halinde serayı büyüterek, yetiştirdikleri meyvelerinin satışını yapmayı hedefliyor.

Nur Talih, AA muhabirine, ilk olarak internette gördüğü meyvenin rengi ve duruşunun çok hoşuna gittiğini söyledi.

Yaptığı araştırmayı eşiyle paylaşarak meyve yetiştiriciliği yapabileceklerini anlattığını kaydeden Talih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşim ve ailesi zaten toprak işini çok iyi biliyorlar. Eşimle araştırmaya devam ettik. Anamur'a giderek meyvenin yetiştirildiği serayı ziyaret ettik. Daha sonra başladık."

Meyvenin sıcak hava koşullarını sevdiğine değinen Talih, "Suyu çok sevmiyor. Kuru olması gerekiyor. Sıcak ortamı sağladıktan sonra yetişebilir. Budaması oluyor, otları temizleniyor. Yazın fazla zorluğu yok ama kışın eşime çok fazla iş düşüyor. Isısını sağlamak için geceleri gelip soba yakıyor. Yazın temizliğini, ilaçlamasını yapıyoruz. İlk meyveyi gördüğümüzde çok sevindik. Ailece yedik." diye konuştu.

Talih, devlet desteği almaları halinde daha büyük bir serada üretim yapmak istediklerini ifade etti.

Ahmet Talih ise meyvenin ağırlıklı olarak yetiştiği Akdeniz Bölgesi'ndeki iklim koşullarının Osmaneli'de de bulunması nedeniyle ürünü yetiştirmeye karar verdiklerini kaydetti.

Bir yıllık bir araştırmanın ardından fidanlarını alıp diktiklerini belirten Talih, "Buradan Mersin'e bağlı Anamur'a gittik. Orada yerinde gördük, gözlemledik. 2021 yılının Nisan ayında ilk fidanımızı buraya diktik. Şu anda yaklaşık 15-16 ay oldu. İlk meyvelerimizi de Allah bize nasip etti. İlk meyvelerimizi de yavaş yavaş hasat etmeye başladık." dedi.

Meyvenin rekoltesinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Talih, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şeker ve kanser hastalığına çok faydası var. İstanbul Üniversitesi bu konuda çok araştırmasını yaptı. Herkese tavsiye ederim. Temmuz ayında başlıyor. Meyvesi temmuzda başlayıp aralık ayına kadar devam ediyor. Devlet desteği bekliyorum. Bana destek verdiklerinde büyütmek istiyorum."

