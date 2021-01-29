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Bilecikli gençlerden oluşan Zaman Meselesi grubunun ‘Pollyana’ şarkısı büyük beğeni topladı

29.01.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Bilecikli gençlerden oluşan Zaman Meselesi grubunun ‘Pollyana’ şarkısı büyük beğeni topladı

Bilecikli 4 kafadar genç tarafından kurulan Zaman Meselesi grubunun çıkardığı ‘Pollyana’ adlı şarkı büyük beğeni topladı.Bilecikli genç sanatçı Barış Kara, Enes Kayabay, Emre Koray ve Gurur Özkan’ın oluşturduğu Zaman Meselesi grubu son parçaları ‘Pollyana’ şarkısı Youtube’de 8 bin izlenme sayısına ulaştı.

Bilecikli 4 kafadar genç tarafından kurulan Zaman Meselesi grubunun çıkardığı ‘Pollyana’ adlı şarkı büyük beğeni topladı.
Bilecikli genç sanatçı Barış Kara, Enes Kayabay, Emre Koray ve Gurur Özkan’ın oluşturduğu Zaman Meselesi grubu son parçaları ‘Pollyana’ şarkısı Youtube’de 8 bin izlenme sayısına ulaştı. Tamamen kendi imkanları ile güzel bir şarkı ortaya çıkartan genç sanatçılar, az imkanlar ile büyük çalışmaya imza attı. Daha önceleri yaptıkları parçalar ile özellikle Bilecikli vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Zaman Meselesi, grubu yeni projelerin yolda olduğunun mesajını verdi.

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