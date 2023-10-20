YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecikli kadın girişimciler Çukurören'in coğrafi işaretli acı biberinden reçel üretti

Bilecikli kadın girişimciler Çukurören'in coğrafi işaretli acı biberinden reçel üretti

20.10.2023 11:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde ata tohumundan yaklaşık 160 yıldır üretilen kırmızı acı biber, reçel yapılarak katma değere dönüştürüldü.

Belediyenin desteğiyle 2020'de kurulan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin üyeleri, genellikle lokantalarda kuru fasulye, nohut ve çorbaların, Arnavut ciğeri başta olmak ızgarada pişirilen yemeklerin yanında tüketilen, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescilli Çukurören biberinden sos ve kahvaltılık ürün hazırladı.

Köyde 35 çiftçi tarafından 200 dekarda yetiştirilen ve yılda 500 ton üretilen acı biberden reçel üreterek hem biberin tanıtımına hem üretimin artmasına hem de ev ekonomisine katkı sunan kooperatif üyesi kadınlar, yeni lezzetin daha fazla tüketiciye ulaşması için markalaşma ve e-ticaret çalışmalarını tamamladı.

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Kadriye Olgun, AA muhabirine, "Bilecik'in meşhur Çukurören biberini yemeklerden başka nasıl farklı bir şekilde değerlendirebiliriz?" düşüncesiyle deneme yanılma yöntemiyle reçel yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Öncelikle reçeli arkadaşları ve üyelerine tattırdıklarını, çevreden olumlu tepki aldıktan sonra seri üretime geçmeye karar verdiklerini anlatan Olgun, "Buna 'acının en tatlı hali' diyoruz. Ekmek ve peynirle tüketebilirsiniz, ayrıca kahvaltı ve et yemeklerinin yanında sos olarak kullanılabiliyor. Acının tatlıyla buluştuğu reçelimiz büyük ilgi gördü. Reçelimizi tadan tekrar alıyor." ifadelerini kullandı.

Olgun, 1 kilogram biberden 300'er gramlık 5 kavanoz reçel elde ettiklerini aktardı.

Çukurören biberinin en önemli özelliğinin, yaklaşık 160 yıldır ata tohumundan üretilmesi olduğunu vurgulayan Olgun, şöyle konuştu:

"Biberimizin genetik özelliği bozulmadığı için aroması çok farklı. Türkiye'nin birçok ilinde biber reçeli yapılıyor ama bizim yaptığımız reçel, kolay yenilir ve soslarda kullanılabiliyor. Yılda bir kez üretildiği için ilk kızardığı anda yapıyoruz. Ürünlerimiz el yapımı yani anne mutfağında üretiyoruz ve hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz."

Olgun, internet üzerinden Türkiye'nin her yerine ulaştırabildikleri ürünü, anlaştıkları platform aracılığıyla yurt dışına da pazarlamaya başlayacaklarını kaydetti.

Kooperatif üyesi Yasemin Karakaya ise ilk yenildiğinde ağızda hem tatlı hem de acı tat bırakan güzel bir lezzet ortaya çıkardıklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’nde huzur toplantısıKırklareli’nde huzur toplantısı
14 aracı ezen şahsın iş yerinde jandarma inceleme başlattı14 aracı ezen şahsın iş yerinde jandarma inceleme başlattı
Güldane hemşire hayatını kaybettiGüldane hemşire hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 20 Ekim Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
12:50
İkindi
15:51
Akşam
18:22
Yatsı
19:40

Bilecik Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Cuma

Gölpazari eczanesi
Golpazari
Karakuş eczanesi
Pazaryeri
Atabay eczanesi
Merkez
Sena eczanesi
Osmaneli
Sehirli eczanesi
Sogut
Loka eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.