YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecikli kadınlar yöresel ürünlerle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor

Bilecikli kadınlar yöresel ürünlerle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor

31.01.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecikli kadınlar yöresel ürünlerle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin üyeleri, internetten aldıkları siparişler doğrultusunda yöresel damak tatlarını tüketiciyle buluşturuyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği, Osmaneli Belediyesi paydaşlarının yürüttüğü "Kaliteli Girişimcilik, Güçlü Rekabet Projesi" kapsamında 1 yıl önce 7 kadınla kurulan kooperatifin üye sayısı 30'a yükseldi.

Üyeler, Lefke Han Sanat Atölyeleri'ndeki kooperatif binasında salça, tahin, makarna, tarhana ve pekmez gibi 50'nin üzerinde yöresel ürün ile tarihi Roma dönemine dayanan Lefke bezini üretip internet üzerinden satışa sunuyor.

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi, AA muhabirine, her gün farklı bir yöresel ürün üzerine çalıştıklarını söyledi.

Kadınların ekonomiye katkıda bulunmasına aracılık ettiklerini belirten Göbekçi, ürünleri imkanı olanların kooperatif binasından gelip aldığını, şehir dışına ise kargoyla adrese teslim gönderdiklerini bildirdi.

Ürün çeşitliliğini artırmaya çalıştıklarını belirten Göbekçi, "Hafta sonları genellikle çevre il ve ilçelerden turlar geliyor. Yaklaşık 50 çeşit yöresel ürün ve dokuma ağırlıklı ürünlerimiz var." dedi.

Kooperatif üyesi Selime Kara ise kooperatifte çalıştığı için memnun olduğunu dile getirdi.

Bu işi severek yaptıklarını ifade eden Kara, "Ev ekonomimize de katkı sağlıyoruz. Sipariş üzerine her türlü ürünü yapıyoruz. Mantı, içli köfte, erişte, tarhana, sarma gibi ürünler yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldüBilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü
Antalya'da otomobilde av tüfeğiyle vurulan kişinin cenazesi ailesine teslim edildiAntalya'da otomobilde av tüfeğiyle vurulan kişinin cenazesi ailesine teslim edildi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:03
Öğle
13:18
İkindi
15:59
Akşam
18:24
Yatsı
19:45
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

Yargıtaydan emsal karar! Aldatan kocasının yüzünü çizen kadına kötü haber

Yargıtaydan emsal karar! Aldatan kocasının yüzünü çizen kadına kötü haber

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.