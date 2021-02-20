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Bilecikli öğrenci ’Uluslararası Matematik Olimpiyatı’na katılacak

20.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Bilecikli öğrenci ’Uluslararası Matematik Olimpiyatı’na katılacak

Bilecik Edebali Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Ahmet Koçer, Uluslararası Birlik Formülü Olimpiyatı için matematik yarışması sınavına girmeye hak kazandı.12 Kasım tarihinde Rusya Büyük St.Petersbug Politeknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ve dünya genelinde 6 bin 869 öğrencinin katıldığı Matematik Olimpiyatı ‘’Birlik Formülü’’ sınavında Türkiye genelinde yedi öğrenci final sınavına katılmaya hak kazandı.

Bilecik Edebali Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Ahmet Koçer, Uluslararası Birlik Formülü Olimpiyatı için matematik yarışması sınavına girmeye hak kazandı.
12 Kasım tarihinde Rusya Büyük St.Petersbug Politeknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ve dünya genelinde 6 bin 869 öğrencinin katıldığı Matematik Olimpiyatı ‘’Birlik Formülü’’ sınavında Türkiye genelinde yedi öğrenci final sınavına katılmaya hak kazandı. Final sınavına katılmaya hak kazanan yedi öğrenciden biri Edebali Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Ahmet Koçer oldu. Koçer 7’inci sınıflar kategorisinde aldığı puan ile final sınavına katılmaya hak kazanan 7 öğrenciden biri oldu. Edebali Ortaokulu Ahmet Koçer heyecanla Şubat ayı sonunda yapılacak final turunu bekliyor.
Konu ile ilgili konuşan öğrencinin eğitim danışmanı ve matematik olimpiyat öğretmeni Ramazan Yalçın “Olimpiyatların uzun soluklu bir yarışma olduğunu ve düzenli çalışıldığı zaman başarının geleceğini gördük. Bu uzun soluklu çalışmada bizlere desteklerini esirgemeyen Ahmet Koçer’in anne ve babasına da teşekkür ediyorum. Bu başarılarından dolayı öğrencimin ailesini, okuldaki öğretmenlerini ve tabi ki bu hazırlık sürecinde en büyük çalışmayı gösteren Ahmet’i tebrik ediyorum. İnşallah, uluslararası platformdaki başarı sıralamasında Bilecik’i temsil edecek olan öğrencime final sınavında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bilecikli öğrenci ’Uluslararası Matematik Olimpiyatı’na katılacak

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