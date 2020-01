Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yılbaşı Sokak Partisi ile Bilecikliler yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi.

Tüm yurtta ve dünyada etkinliklerle girilen yeni yıla Bilecikliler de düzenlenen Yılbaşı Sokak Partisi ile girdi. Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde DJ Erdem Uzunyol eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Bilecikliler yeni yıla sevdikleri ile eğlenerek, girdi.

"Bileciklileri neşeli görmek en güzel şeydir"

Düzenlenen etkinlik ile amaçlarının Bileciklileri yeni yıla en güzel şekilde girmelerini sağlamak olduğunu belirten Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şunları söyledi:

"Bilecik’i ve Bileciklileri böyle neşeli görmek çok güzel. Sadece Bilecik’te değil bütün Türkiye şu an Bilecik’i konuşuyor. Seçimden önce ‘Her şey çok güzel olacak’ demiştim. Bakın en büyük güzellik şu an bizim yaşadığımız bu ortam. Burada daha çok genç görüyor olmam beni çok daha gururlandırıyor ve bu çok güzel bir tablo. Dünyayı güzellik kurtaracak ve sevmekle başlayacak her şey. Herkese 2020 yılında daha mutlu ve daha coşkulu bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.