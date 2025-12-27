Arjantin'den Galatasaraylı Mauro Icardi için flaş iddia! “Gösteri bitti''

Galatasaray'da Victor Osimhen ile birlikte takımın en önemlş oyuncularından biri olarak gösterilen Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Arjantinli golcü ile sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılı takım henüz yeni bir teklif yapmazken, Arjantin basınından önemli bir yazı gündeme geldi.

''MUHTEŞEM OLURDU...''

Arjantinli gazeteci Toti Pisman, BolaVip'de kaleme aldığı yazıda "Icardi'yi River Plate formasıyla 9 numarayı giyerken görmek, onun hakkındaki tüm soru işaretlerini giderecektir. Onun River Plate formasıyla sahaya çıktığını görmek kulüp, medya ve Arjantin futbolu için muhteşem olurdu." ifadelerini kullandı.

''GÖSTERİ BİTTİ!''

Arjantinli bir diğer gazeteci Renzo Pantich ise Icardi için ortaya atılan River Plate iddialarını şöyle yalanladı:

“Gösteri bitti, Mauro Icardi bu yaz transfer döneminde River Plate'e katılmayacak. River Plate Başkanı Stefano Di Carlo ile Mauro Icardi arasında bir görüşme hiç gerçekleşmedi. Icardı ülkedeyken, River Başkanı Arjantin'de değildi.

Icardi'nin Avrupa'dan ayrılması pek olası gözükmüyor. Galatasaray onun maaşında indirim yapacağı yeni bir sözleşme teklif edecek. Icardi ve River Plate arasında hiçbir zaman resmi bir temas olmadı." açıklamsında bulundu.

''HER GÜN WANDA NARA GİBİ KRİZLERLE UĞRAŞMAK İSTEMİYOR...''

River Plate'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Hernan Castillo da iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Castillo, "River, Icardi ile hiçbir zaman görüşmedi. Gallardo'nun da onu pek istediğini düşünmüyorum. River Plate, Icardi'yi istemiyor. Her gün Wanda Nara gibi krizlerle uğraşmak istemiyorlar. Bunların hepsi uydurma." dedi.