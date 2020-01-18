YURTHABER
  4. Bilecikspor 3 puanı 7 golle aldı

Bilecikspor 3 puanı 7 golle aldı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

Bilecikspor sahasında 7-1 kazanırken, averajını 55’e çıkardı.Bilecik 1.

Bilecikspor sahasında 7-1 kazanırken, averajını 55’e çıkardı.
Bilecik 1. Amatör Lig 15’inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Bozüyük temsilcisi Akpınarspor’u 7-1’lik sonuçla geçerken, ligde averajı en iyi takım unvanını korudu. Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Bilecikspor, 8’inci dakikada Tuna Kumru’nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 25’inci dakikasında İsmail Yıldız durumu 2-0’yaparken, bu golden 3 dakika sonra Tuna Kumru kendisinin ikinci Bilecikspor’un üçüncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarını skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor müsabakanın 60’ıncı dakikasında Yasin Tepe ile durumu 4-0’a getirdi. Maçın 72’inci dakikasında Barış İleri ve 77’inci dakikasında Enes Tel golleriyle Bilecikspor durumu 6-0’a getirdi. Maçın 80’inci dakikasında Tayfun Yalçın Bilecikspor’un 7’inci golünü kaydetti. Müsabakanın 81’inci dakikasında deplasman ekibi bir gol bulurken, bu golde maçın skoru oldu. Maçın Bilecikspor 7-1 kazanırken puanını 36’a çıkardı. Akpınarspor bu mağlubiyetle 12 puanda kaldı.
Öte yandan Bilecikspor geçtiğimiz hafta 1299 Bilecik Kulübü karşısında da 7-1 skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
AK Parti ilçe teşkilatından Başkan Tekin’e ziyaretAK Parti ilçe teşkilatından Başkan Tekin’e ziyaret
Başkan Tekin uyardı: “Tedbir alınmazsa kötü sonuçlar doğurabilir”Başkan Tekin uyardı: “Tedbir alınmazsa kötü sonuçlar doğurabilir”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kocaelispor: 1

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kocaelispor: 1

Nazilli’de yol hamlesi devam ediyor

Nazilli’de yol hamlesi devam ediyor

Başkan Kılınç, TRT Genel Müdürü Eren’den tanıtım desteği istedi

Başkan Kılınç, TRT Genel Müdürü Eren’den tanıtım desteği istedi

Tatvan Devlet Hastanesinde 2 yeni bölüm açıldı

Tatvan Devlet Hastanesinde 2 yeni bölüm açıldı

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:15
İkindi
15:45
Akşam
18:08
Yatsı
19:31

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.