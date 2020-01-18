Bilecikspor 3 puanı 7 golle aldı

Bilecikspor sahasında 7-1 kazanırken, averajını 55’e çıkardı.

Bilecik 1. Amatör Lig 15’inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Bozüyük temsilcisi Akpınarspor’u 7-1’lik sonuçla geçerken, ligde averajı en iyi takım unvanını korudu. Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Bilecikspor, 8’inci dakikada Tuna Kumru’nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 25’inci dakikasında İsmail Yıldız durumu 2-0’yaparken, bu golden 3 dakika sonra Tuna Kumru kendisinin ikinci Bilecikspor’un üçüncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarını skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor müsabakanın 60’ıncı dakikasında Yasin Tepe ile durumu 4-0’a getirdi. Maçın 72’inci dakikasında Barış İleri ve 77’inci dakikasında Enes Tel golleriyle Bilecikspor durumu 6-0’a getirdi. Maçın 80’inci dakikasında Tayfun Yalçın Bilecikspor’un 7’inci golünü kaydetti. Müsabakanın 81’inci dakikasında deplasman ekibi bir gol bulurken, bu golde maçın skoru oldu. Maçın Bilecikspor 7-1 kazanırken puanını 36’a çıkardı. Akpınarspor bu mağlubiyetle 12 puanda kaldı.

Öte yandan Bilecikspor geçtiğimiz hafta 1299 Bilecik Kulübü karşısında da 7-1 skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

