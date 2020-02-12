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Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

BİLECİK HABERLERİ  | 12.02.2020 13:50 | Son Güncelleme

Bilecikspor, hafta sonu oynayacağı 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, teknik heyette parola 3 puan.Bilecik 1.

Bilecikspor, hafta sonu oynayacağı 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, teknik heyette parola 3 puan.
Bilecik 1. Amatör Lig’de 17’inci hafta geride kalırken, ligde 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor 16 Şubat pazar günü saat 14:30’da Bilecik Edebali Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Geçen hafta kısa süreli yağan kar yağışı sonrası Bilecik Edebali Stadı’nın temizlenmemesi gerekçesi ile bu haftaya tehir edilen müsabaka öncesi Bilecikspor’da moraller yerinde. İstasyon Sentetik Saha’da yapılan son antrenmanda futbolcuları neşesi gözlerden kaçmazken, tüm takımda ligin ikinci yarısında alınan iyi sonuçlar sonrası moraller yerinde gözüktü. Bilecikspor’da zorlu maç öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

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Utku Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
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