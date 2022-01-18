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Bilecik'te 198 köy yolu ulaşıma kapandı

18.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te 198 köy yolu ulaşıma kapandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrası, ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışı nedeniyle 198 köye ulaşım sağlanamazken İl Özel İdaresine bağlı 52 personelden oluşan 27 ekip, kapalı yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

- Kent merkezinde kar yağışı sürüyor

Bilecik şehir merkezinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle evlerin ve araçların üzeri beyaza büründü.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi. Belediye ekipleri ise karla kaplanan kaldırımları temizleme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve trafik akışının aksamaması için önlemler aldı.

Ana arterlerde görev yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları için yönlendirdi.

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kar yağışı Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:15
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:31
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Bilecik ATM’LER

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