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Bilecik'te 24 köy yolu kardan kapandı

20.03.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te 24 köy yolu kardan kapandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kar nedeniyle 24 köye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Kar yağışı, kent merkezinde ve yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinde aralıklarla etkili oluyor.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı 24 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Şehir içi yollar ile devlet ve il yollarında kapalı güzergah bulunmadığını aktaran Kızılkaya, kar ve buzlanmaya karşı Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışma yürüttüğü kaydetti.

Kızılkaya, "Karayolları 11 ekip, 42 personel, 35 araç, İl Özel İdaresi 17 ekip, 47 personel, 28 araç, Bilecik Belediye Başkanlığı 5 ekip, 8 personel, 5 araç, OEDAŞ Müdürlüğü 29 ekip, 63 personel, 23 araç, İl Telekom Müdürlüğü 16 ekip, 37 personel ve 16 araçla çalışmalarını yürütmektedir. " ifadesini kullandı.

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