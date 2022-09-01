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Bilecik'te 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

01.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde 30 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçedeki bir maden sahasının inşaat bölümünde çalışanlardan bazıları öğle molasında tavuk yedikten sonra fenalaştı.

Bulantı ve kusma şikayetleriyle Söğüt Devlet Hastanesi'ne başvuran 30 işçinin tedavisine başlandı.

Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alınarak inceleme yapılacağı öğrenildi.

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