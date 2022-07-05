YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te 44 tarihi eser ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı

Bilecik'te 44 tarihi eser ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı

05.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te 44 tarihi eser ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı

Bilecik'te 44 tarihi eser ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda 44 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, el yazması Kur'an-ı Kerim, tarih öncesi döneme ait 2 taş balta, döküm kurşun ağırlık, bronz ayna, Roma döneminden kalma 4 fibula, 3 bronz döküm el parmağı obje, yaka iğnesi, gümüş tıp aleti ile bronz haç formlu salip bulundu.

Ayrıca Roma dönemi 2 bronz bileklik, 2 bronz mühür, 6 bronz kemer tokası, bronz keski, aslan objesi, bronz kaşık, pipo ağızlık, 2 kurşun mühür, 4 sikke, kurşun minyatür ağırlık, İslami para, 2 pirinç tabak, 4 seramik fincan ve Doğu Roma dönemi posta mührü ele geçirildi.

Tarihi eserlerin Bilecik Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik'te tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldüBilecik'te tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyorFatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Anahtar Kelimeler:
polis operasyon

Bilecik Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:31
Öğle
13:10
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:25
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tuvalette düşük yaptı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Tuvalette düşük yaptı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.