Bilecik'te 44 tarihi eser ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda 44 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, el yazması Kur'an-ı Kerim, tarih öncesi döneme ait 2 taş balta, döküm kurşun ağırlık, bronz ayna, Roma döneminden kalma 4 fibula, 3 bronz döküm el parmağı obje, yaka iğnesi, gümüş tıp aleti ile bronz haç formlu salip bulundu.

Ayrıca Roma dönemi 2 bronz bileklik, 2 bronz mühür, 6 bronz kemer tokası, bronz keski, aslan objesi, bronz kaşık, pipo ağızlık, 2 kurşun mühür, 4 sikke, kurşun minyatür ağırlık, İslami para, 2 pirinç tabak, 4 seramik fincan ve Doğu Roma dönemi posta mührü ele geçirildi.

Tarihi eserlerin Bilecik Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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