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Bilecik'te 6 yıl önce yanan ormanlık alana dikilen fidanlar büyüyor

23.06.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2017'de çıkan orman yangınında zarar gören 220 hektar alana, bu süreçte 250 bin karaçam, sarıçam ve sedir fidanı dikildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 10 Eylül 2017'de çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bozüyük'e sıçrayıp 220 hektar alandaki ağaçlara zarar verdi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören ağaçları temizledi, iş makineleriyle toprak işleme faaliyetleri sonrası fidan dikimi ve tohum ekimi çalışmalarına başladı.

Sahanın taşlı olması nedeniyle, yaklaşık 50 milyon adede denk gelen 2 bin 200 kilogram karaçam tohumu toprakla buluşturuldu. Bölgede tabii ve suni gençleştirme çalışmaları başlatıldı.

İlk sarıçam ve karaçam fidanları, 2018'in ilkbahar aylarında sahada boy gösterdi.

Mini ekskavatörle toprak işlemesi ve teras yapılan alanlarda, toprak derinliği ve yapısının uygun olduğu yerlere yıllar içinde toplam 250 bin karaçam, sarıçam ve sedir fidanı dikildi. Toprak derinliğinin az olduğu yerlere de yeteri miktarda karaçam tohumu ekildi.

Gençlik ve kültür bakımları ile fidanların etrafındaki yoğun diri örtü ve ot baskısı için yapılması gereken çalışmalar, Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor.

"FİDANLARIMIZIN BAKIMLARIMIZLA DAHA İYİ OLMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, AA muhabirine, sahadaki fidanların zamanla büyüdüğünü söyledi.

Fidanları düzenli takip ettiklerini belirten Şimşek, "Bu takip sonrasında ihtiyaçları doğrultusunda teknik bakımlarını yapıyoruz. Gençlik ve kültür bakımları şeklinde bakımlarını da yapmaktayız." dedi.

Şimşek, ağaçlandırılan sahada ot alma, çapalama ve sürgün kontrolü çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Sorumluluk alanlarında yangından zarar gören ormanlar konusunda titizlikle çalıştıklarını ifade eden Şimşek, "Orman yangını görmüş alanımızı terk etmedik, hiçbir zaman bırakmadık. 1 metrekaresini bile eski yapısına kavuşturmak için çalışmalarımızı yapmaktayız ve takip ediyoruz. 2017 yılında yanmış bir sahayla ilgili olarak, üzerinden 5-6 yıl geçmesine rağmen hala oradaki fidanlarımızın bakımlarımızla daha iyi olması için uğraşıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Bozüyük Ağaçlandırma orman fidan

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