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Bilecik'te 8 araca ve iş yerine çarpan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı

AA AA
30.04.2024 13:35
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Bilecik'te yol kenarında park halindeki 8 araca ve iş yerine zarar veren çekicinin sürücüsü hakkında, yasal işlem yapıldı.

Bilecik'te 8 araca ve iş yerine çarpan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı

Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Kavşağı mevkisinde M.Y. idaresindeki 11 AAF 328 plakalı kurtarıcı araç, park halindeki 5 otomobil, minibüs, kamyonet ve elektrikli bisiklet ile iş yerinin brandasına çarptı.

Olay yerinden kaçan sürücü, ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Muayenesinde 1,94 promil alkollü olduğu tespit edilen M.Y, "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından gözaltına alındı.

"Alkollüyken araç kullanmak" ve "kaza yerini izinsiz terk etmek"ten 9 bin 574 lira ceza kesilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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