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Bilecik’te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.10.2020 20:21 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulansın çekiciye çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Bursa istikametine gitmekte olan Ü.İ.

Bilecik’te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulansın çekiciye çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Bursa istikametine gitmekte olan Ü.İ. sevk ve idaresindeki 16 R 8878 plakalı özel ambulans, önünde aynı istikamete seyreden H.K. idaresindeki 26 FZ 400 plakalı çekicinin römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulansta sürücü ile birlikte bulunan bir kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik’te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı

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Bilecik Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
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Sabah
06:54
Öğle
12:53
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Varlık Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
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