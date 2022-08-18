Bilecik'te ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hasta almaya giden ambulansın kavşakta otomobil ve kamyonetle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne hasta almak için seyreden Ersin Özdemir idaresindeki 11 AAF 161 plakalı ambulans, otogar kavşağında Veysel Kuyturka yönetimindeki 26 ZF 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Özdemir kontrolündeki ambulans, kavşak içinde kırmızı ışıkta duraklayan Hüseyin Cihangir Tüzün hakimiyetindeki 16 JGD 87 plakalı kamyonete çarparak yan devrildi.

Sürücüler Özdemir ve Kuyturka ile araçlarda bulunan yolcular Şeyma Taşdemir ve Berk Atabay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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