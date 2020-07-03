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Bilecik’te Antrenör Değerlendirme ve Planlama Toplantısı gerçekleştirildi

BİLECİK HABERLERİ  | 03.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında Antrenör Değerlendirme ve Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.Bilecik Ertuğrulgazi Yurdunda gerçekleştirilen toplantıda yeni normalleşme süreci değerlendirme ve planlaması görüşüldü.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında Antrenör Değerlendirme ve Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.
Bilecik Ertuğrulgazi Yurdunda gerçekleştirilen toplantıda yeni normalleşme süreci değerlendirme ve planlaması görüşüldü. Kısa sürede pandemiye dönüşerek dünyayı etkisi altına alan Korona virüs pek çok kısıtlamayı beraberinde getirmiş sportif faaliyetlerimizin durmasına neden olduğunu anlatan İl Müdürü Özdemir, "Ülke olarak Korona virüse karşı başlatmış olduğumuz mücadele başarılı olmuş ve 1 Haziran tarihi itibari ile normalleşme süreci başlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yeni normalleşme süreci ile birlikte kısıtlaması kalkan branşların özel kurallar çerçevesinde başlayabileceğini açıklamasının ardından tesislerimizde belirtilen tedbir kuralları titizlilikle uygulanmış ve faaliyetlerin başlamasına hazır hale getirilmesinin ardından sportif faaliyetlerimiz kısmen başlamıştı. Normalleşme süreci ile birlikte ilk kez gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında yeni dönemin planlaması görüşüldü. Gerek tesislerimizde gerekse de faaliyet süresi boyunca antrenör ve sporcu sağlığı açısından alınan önlemlerin uygulanmasına büyük önem taşıyor" dedi.

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Pazaryeri
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