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Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı

09.04.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kara yolundaki aydınlatma direklerinden kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

D-650 kara yolunda elektrik dağıtım firmasına ait aydınlatma direklerinden farklı zamanlarda kablo hırsızlığı yapılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Aynı yolda şüphe üzerine bir aracı takibe alan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kişiden İ.Ö. ve S.A'nın il genelinde 6 faili meçhul hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. ve S.A. tutuklandı, E.A. serbest bırakıldı.

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