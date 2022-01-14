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Bilecik'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı

14.01.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci katında dün çıkan kavgada, Arafat K'nin silahla Hikmet D'yi yaralayarak kaçması üzerine polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Arafat K. ile olaya karıştığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arafat K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şüpheli Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 15 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:14
İkindi
15:43
Akşam
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Yatsı
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Bilecik ATM’LER

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