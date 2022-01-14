Bilecik'te bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci katında dün çıkan kavgada, Arafat K'nin silahla Hikmet D'yi yaralayarak kaçması üzerine polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Arafat K. ile olaya karıştığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arafat K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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