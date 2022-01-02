YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te bir kişiyi başından vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheliler adliyede

Bilecik'te bir kişiyi başından vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheliler adliyede

02.01.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te bir kişiyi başından vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheliler adliyede

BİLECİK (AA) - Bilecik'te dün evde çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla kafasından vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede Hüseyin Kemik'in başından vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan biri kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Cansu K, Harun İ. ve Necdi Ş. sağlık kontrolleri sonrası polis ekiplerince adliyeye getirildi. 3 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

- Olay

Dün sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede Cansu K, Harun İ, Necdi Ş. ve Hüseyin Kemik arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma esnasında Kemik, tabancayla başına bir el ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandıAtatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:45
Sabah
08:15
Öğle
13:09
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:17

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Beler Eczanesi
Merkez
(01.01.2022 08:30 / 02.01.2022 08:30) Eczanesi
010120220830020120220830
Beler Eczanesi
Merkez
(01.01.2022 08:30 / 02.01.2022 08:30) Eczanesi
010120220830020120220830
Beler Eczanesi
Merkez
(01.01.2022 08:30 / 02.01.2022 08:30) Eczanesi
010120220830020120220830
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.