Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

İnönü Mahallesi Kuşlar Kalesi mevkisinde bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Şefliği, Osmaneli, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerinin itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışmaları ile yangının ormanlık alana sıçramasına engel oldu.

Bölgeden yüksek gerilim hattının geçmesi nedeniyle tedbiren ilçe genelinde elektrik kesintisi yapıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

