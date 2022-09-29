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Bilecik’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

29.09.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Doğubelenören köyünde, traktörüyle tarlasına giden Niyazi Giritli'den (68) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgede jandarma ekiplerince yapılan aramada, Giritli'nin traktörü devrilmiş halde bulundu. Giritli'nin traktörün altında kaldığı görüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Giritli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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