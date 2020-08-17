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Bilecik’te egzoz ölçüm elemanı kursu düzenleniyor

BİLECİK HABERLERİ  | 17.08.2020 14:25 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak, egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak görevlendirileceklerin egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda eğitim almaları ve bu eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi ile belgelendirmeleri gerektiğini söyledi.İl Müdürü Budak, yaptığı açıklamada, trafikteki araçların egzozlarından çıkan gazlardan kaynaklanan hava kirliliğini önlemede ve yakıt tasarrufunda önemli bir yeri olan egzoz gazı ölçümü ile egzoz gazının neden olduğu kirleticilerin azaltılması sağlanmakta olduğunu belirtti.

Bilecik’te egzoz ölçüm elemanı kursu düzenleniyor

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak, egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak görevlendirileceklerin egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda eğitim almaları ve bu eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi ile belgelendirmeleri gerektiğini söyledi.
İl Müdürü Budak, yaptığı açıklamada, trafikteki araçların egzozlarından çıkan gazlardan kaynaklanan hava kirliliğini önlemede ve yakıt tasarrufunda önemli bir yeri olan egzoz gazı ölçümü ile egzoz gazının neden olduğu kirleticilerin azaltılması sağlanmakta olduğunu belirtti. Budak, "Egzoz gazı ölçümünde önceden belirlenen sınırlar içinde kalan araçlar egzoz gazı emisyon ruhsatı alabilmektedir. Egzoz gazı emisyon ölçümü, motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne dair hazırlanan yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi kapsamında il müdürlüğümüz çevre denetim görevlileri, il/ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri ve il/ilçe jandarma komutanlığı trafik timleri işbirliği ile egzoz gazı emisyonu ölçümleri ile 01 Ocak 2018 tarihinden önce işlem yaptıranların taşıt egzoz emisyon ölçüm pulu / ruhsatı bulunup bulunmadığı, ölçümlerin süresi içinde yenilenip yenilenmediğine, 01 Ocak 2018 tarihinden sonra işlem yaptıranların yeni sisteme göre (pul ve ruhsat kullanılmayacak) belgelerinin bulunup bulunmadığına ilişkin denetimlerimiz yapılmaktadır. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin 12’nci maddesinde belirtilen ’Egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak görevlendirileceklerin ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda eğitim almaları ve bu eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi ile belgelendirmeleri gerekir’ hükmü kapsamında Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve İl Müdürlüğümüz işbirliğiyle Egzoz Ölçüm Elemanı Sertifika eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Şartları tutan kişilerin Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir" dedi.

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