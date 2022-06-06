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Bilecik'te eşinin yanında 5 yıldır kahvecilik yapan kadın köylünün takdirini topluyor

06.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvecilik yapan Hatice Köksal: - "Biraz sıra dışı ama üstesinden geliyoruz. En büyük destekçim eşim ve kızlarımdır"

BİLECİK (AA) - İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 5 yıldır eşinin yanında kahvecilik yapan Hatice Köksal'a kızları da destek oluyor.

İlçeye bağlı 300 nüfuslu Ahmetler köyünde yaşayan 47 yaşındaki Hatice Köksal, 5 yıl önce eşinin işlettiği köy kahvehanesinde çalışmaya başladı.

Kızları 20 yaşındaki Emine ve 13 yaşındaki Esma Köksal'la birlikte kahvehanede köy sakinlerine hizmet sunan Hatice Köksal'a köy halkı da destek verdi.

Köylülerce takdirle karşılanan Köksal'ı, köye misafir olarak gelen vatandaşlar görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Köksal, AA muhabirine, kadınların çalışmasına her zaman olumlu baktığını belirtirken, ilçenin belediye başkanının da bir kadın olduğunu ve bunun için gurur duyduğunu ifade etti. Köksal, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in her fırsatta köylerine gelip çayını içtiğini de anlattı.

- "En büyük destekçim eşim ve kızlarım"

5 yıldır her gün köy kahvesinde ilk günkü heves ve azimle çay yaptığını dile getiren Köksal, "Biraz sıra dışı ama üstesinden geliyoruz. En büyük destekçim eşim ve kızlarımdır. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Benimle birlikte canla başla çalışan eşime ve kızlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kahveyi eşi ve kızlarının desteğiyle işleten Mustafa Köksal, ailece el ele vererek işlerini yaptıklarını ifade etti.

Köyün eski muhtarı Mehmet Bakan "Kadın eli değmesi dolayısıyla tüm köylü memnun. Allah devamını nasip etsin." dedi.

Köylülerden Abdullah Köse, "Bizler çok memnunuz. İki tane kızı var. Onlar da çok güzel çalışıyorlar. 4 kişilik ailesi ile birlikte 5 yıldır hizmet veriyorlar. Çayı çok güzel. Kahvesi tertemiz, o yüzden çok memnunuz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kahvenin daimi müşterilerinden Fatma Şayer de Hatice Köksal sayesinde kadınlar olarak kahveye çay içmeye gelebildikleri için çok memnun olduklarını kaydetti.

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