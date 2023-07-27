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Bilecik'te evin bahçesindeki kuyuya düşen iki kişiden biri öldü

27.07.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bir evin bahçesindeki kuyuya düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Bilecik'te evin bahçesindeki kuyuya düşen iki kişiden biri öldü

Camicedit Mahallesi'nde, bir evin bahçesindeki kuyuya 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyudan çıkarılan A.A. (67), sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kuyudan yüksek derecede metan gazı kokusu gelmesi nedeniyle itfaiye ekipleri çalışma yapamadı.

Ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri, gaz maskeleriyle kuyuya inerek Nihat Kalkandelen'in (34) cansız bedenine ulaştı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kalkandelen'in cesedi, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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