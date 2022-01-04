Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken el freninin boşaldığı belirtilen mermer yüklü tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı.

Haceloğlu Mahallesi Seyit Ali Çağlayan Caddesi'nde park halindeki 34 CVJ 958 plakalı tır, geriye doğru hareket ederek park halindeki ticari taksi, otomobil ve kamyonete, ardından apartman duvarına çarparak durdu.

Gürültüyle panik yaşayan bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

El freninin boşalması sonucu hareket ettiği belirtilen tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken tır ile diğer 2 araç ve binada hasar oluştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz