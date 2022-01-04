YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı

Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı

04.01.2022 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken el freninin boşaldığı belirtilen mermer yüklü tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı.

Haceloğlu Mahallesi Seyit Ali Çağlayan Caddesi'nde park halindeki 34 CVJ 958 plakalı tır, geriye doğru hareket ederek park halindeki ticari taksi, otomobil ve kamyonete, ardından apartman duvarına çarparak durdu.

Gürültüyle panik yaşayan bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

El freninin boşalması sonucu hareket ettiği belirtilen tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken tır ile diğer 2 araç ve binada hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandıAtatürk'ün Bilecik'e gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:10
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:19

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Emre Eczanesi
Merkez
(02.01.2022 08:30 / 03.01.2022 08:30) Eczanesi
020120220830030120220830
Emre Eczanesi
Merkez
(02.01.2022 08:30 / 03.01.2022 08:30) Eczanesi
020120220830030120220830
Emre Eczanesi
Merkez
(02.01.2022 08:30 / 03.01.2022 08:30) Eczanesi
020120220830030120220830
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.