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Bilecik'te gazeteci ve köşe yazarı silahlı saldırıda yaralandı

20.06.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te yayımlanan bir yerel gazete ve internet sitesinin genel yayın yönetmeni, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Bilecik'te gazeteci ve köşe yazarı silahlı saldırıda yaralandı

Köşe yazarlığı da yapan Cafer E, Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi'ndeki sitede bulunan evinin önüne gelerek aracını park etti.

Aracın yanına yaklaşan şüpheli, inmeye hazırlanan Cafer E'ye tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra uzaklaştı.

Elinden ve ayağından yaralanan Cafer E, bir süre zanlının peşinden gitti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cafer E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli A.Y.B'yi gözaltına aldı.

Çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarında, Cafer E'nin aracını park ettiği, inmeden önce yanına bir kişinin geldiği, daha sonra şüphelinin uzaklaştığı ve yaralanan gazete sahibinin bir süre bu kişinin peşinden gittiği görülüyor.


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Gözaltı Şüpheli Gazeteci silahlı saldırı

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