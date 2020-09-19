Bilecik’te Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, "18 Mart’ta Çanakkale’de, Çanakkale geçilmez diye, 1 Nisan’da İnönü’de Türk’ün makus talihini değiştiren 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta soydaşlarını Rum’un mezaliminden kurtaran 26 Ağustos ‘ta Afyon Kocatepe’den kasırga olup aydınlığa doğan 30 Ağustos’ta Kütahya Dumlupınar’da zafer olup ümitsizliği boğan, 9 Eylül de İzmir’in dağlarında çiçek olup sonsuzluğa yağan Mehmetçik. Bu vatanı kuran sonsuza dek var olsun diye varlığı toprak olan, toprağı değil koca bir tarihi dolduran, düşman kurşununa yüreğiyle meydan okuyan Mehmetçik. Karşılık beklemeden senin ve komutanlarının bu fedakârlıklara TBMM’de Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verildiği gün olan 19 Eylül’ü Gaziler Günü kabul etmiştir. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü bütün yurtta coşkuyla anılmaktadır" ifadelerini kullandı.

