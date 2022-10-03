Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te ev ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Merkeze bağlı köy ve bağ evlerinden hırsızlık ihbarlarını değerlendiren jandarma asayiş ekipleri, köy girişlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları kayıtlarıyla şüphelileri tespit eden ekipler, iki şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

