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Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

03.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te ev ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Merkeze bağlı köy ve bağ evlerinden hırsızlık ihbarlarını değerlendiren jandarma asayiş ekipleri, köy girişlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları kayıtlarıyla şüphelileri tespit eden ekipler, iki şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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Bilecik hırsızlık köy

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Sabah
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Öğle
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Akşam
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Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

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