Bilecik’te kamyonetin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Şirin Sokak ile Kumsal Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Şirin Sokak istikametinden Kumsal Sokak doğru seyir halindeki Berra E.’nin kullandığı bisiklet ile Kumsal Sokak üzerinde Kayıboyu Sokak istikametine seyir halindeki Eren E. idaresindeki 26 ADH 097 plaka sayılı kamyonetle çarpıştı. Kazada yere düşerek yaralan bisiklet sürücüsü Berra E., yaralanırken, yaralı yakınları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

