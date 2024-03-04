YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te kamyonetin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik’te kamyonetin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

İHA İHA
04.03.2024 11:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te seyir halindeki kamyonetin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te kamyonetin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Şirin Sokak ile Kumsal Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Şirin Sokak istikametinden Kumsal Sokak doğru seyir halindeki Berra E.’nin kullandığı bisiklet ile Kumsal Sokak üzerinde Kayıboyu Sokak istikametine seyir halindeki Eren E. idaresindeki 26 ADH 097 plaka sayılı kamyonetle çarpıştı. Kazada yere düşerek yaralan bisiklet sürücüsü Berra E., yaralanırken, yaralı yakınları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan’da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildiErzincan’da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılış için gün sayıyorBakırköy-Kirazlı metro hattı açılış için gün sayıyor
Didim’de uyuşturucu operasyonuDidim’de uyuşturucu operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Mart Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:22
Öğle
13:17
İkindi
16:28
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Pazartesi

Itir eczanesi
Bozuyuk
Cebeci eczanesi
Golpazari
Hayat eczanesi
Pazaryeri
Ufuk eczanesi
Merkez
Kardeşler eczanesi
Sogut
Arslan eczanesi
Osmaneli
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.