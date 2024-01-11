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Bilecik’te kapanan köy yolları açmak için ekipler seferber oldu

11.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
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Bilecik İl Özel İdaresine ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu.

Bilecik’te kapanan köy yolları açmak için ekipler seferber oldu

Bilecik’te geçtiğimiz gün aniden bastıran kar yağışı kent merkezi, ilçeler ve köyleri etkisi altına aldı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, bası köy yolları kapandı. Başta karayolları ve Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler 24 saat görev başındaydı. Bilecik İl Özel İdaresine bağlı 19 ekip 75 personel sahada kapanan yolları açmak için canla başla çalıştı. Şuan itibariyle kent merkezinde kapalı köy yolunun bulunmadığı bildiren ekipler, yolların kapanmaması içinde çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik’te kapanana köy yolları açmak için ekipler seferber oldu

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