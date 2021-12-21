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Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı

21.12.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla 9 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İlde dün gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası, Bozüyük ilçesinde 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 52 personelden oluşan 20 ekip, kapalı yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ardından, yolu kapalı olan yerleşim birimlerine öğle saatlerinden itibaren yeniden ulaşım sağlanacağı bildirildi.

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kar yağışı Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 21 Aralık Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:12
Öğle
13:03
İkindi
15:24
Akşam
17:44
Yatsı
19:10

Bilecik Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Ufuk Eczanesi
Merkez
(20.12.2021 18:30 / 21.12.2021 08:30) Eczanesi
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Ufuk Eczanesi
Merkez
(20.12.2021 18:30 / 21.12.2021 08:30) Eczanesi
201220211830211220210830
Ufuk Eczanesi
Merkez
(20.12.2021 18:30 / 21.12.2021 08:30) Eczanesi
201220211830211220210830
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