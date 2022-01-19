Bilecik'te kar nedeniyle kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 79 yerleşim yerinin yolunun açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki 289 köyden 145'inin yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu 79 köyün yolunun açıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Saat 15.00 itibarıyla il geneli kapalı kara yolumuz bulunmayıp, ulaşıma kapalı olan 66 köy yolu ile ilgili çalışmalar, İl Özel İdaresi ekiplerince devam etmektedir. Bu süreçte İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz 24 saat esas olmak üzere görevlerinin başında bulunup vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Tüm Bilecikli hemşerilerimizi, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın hakim olduğu bu günlerde tedbirli davranmaları konusunda uyarıyoruz."

